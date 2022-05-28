Öğretmen, Hicaz izlenimlerini sergiye döktü

Kayseri’de İmam-Hatip Lisesi Öğretmeni Vedat Önal tarafından düzenlenen ‘Hicaz’da Osmanlı İzleri’ fotoğraf sergisi açıldı.

Hunat Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Bünyan İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, İmam-Hatip Lisesi Öğretmeni Vedat Önal ve davetliler katıldı. Sergi açılışı öncesi bir konuşma yapan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, “Yüzyıllarca, orada süren Osmanlı hakimiyeti boyunca Hicaz’a yapılanları bizler biliyoruz. Çok fazla sayıda eserler bırakmışlar. Sağ olsun Vedat hocam 5 yıl boyunca her birini gidip, yerinde görmüş ve tespit etmiş. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Şu anda bu sergide de hepsi sergilenmiyor. Bir kısmını göremeyeceğiz ama çoğunluğunu göreceğimizi söylediler. Gerçekten çok güzel ve faydalı bir çalışma olmuş” ifadelerini kullandı.

Sergiyi düzenleyen Öğretmen Vedat Önal ise sergisini Suudi Arabistan’ın 15 şehrinden çektiği fotoğraflarla oluşturduğu söyleyerek, “Ben geçtiğimiz yıl Mekke, Medine yani Hicaz coğrafyasında, Suudi Arabistan’ın farklı şehirlerinde görev yaptım. 4 yıl Medine’de, 1 yılda Tebük’de görev yaptım. O esnada Osmanlı Devleti’nin Hicaz’da bıraktığı izleri özellikle takip ettim. Özellikle Hicaz demir yolu ve Mekke, Medine’de bulunan diğer eserler, saraylar kervansaraylar, kışlaların hepsi ayakta. Mekke’de özellikle 2’inci Abdülhamid Han’ın yaptırdığı birçok eser var. Onları elimden geldiği kadar, fotoğraflamaya çalıştım. Baya fazla bir eser elimde oluştu. Şu anda bunların bir kısmını burada sergileme imkanı buldum. Burada yaklaşık 120 eser var. Suudi Arabistan’ın 15 şehrine dağılmış eserler bunların hepsi. Tarihe ilgisi olanları, Osmanlı sevdası olanları sergimize bekliyoruz. Faydalı olacağına inandığım bir sergi olacak inşallah.

‘Hicaz’da Osmanlı İzleri’ sergisi Bünyan İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan’ın yaptığı duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle açıldı. Sergi 3 gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.