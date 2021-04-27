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Öğretim üyesi koronavirüse yenik düştü

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Danacı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KAYSERİ 27.04.2021, 13:29
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Öğretim üyesi koronavirüse yenik düştü

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Danacı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Danacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dr. Mustafa Danacı, bu gün Hulusi Akar Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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