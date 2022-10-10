Kayseri’de, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, çocuklarla kırmızı düdük çalarak, hediye verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde mobil trafik eğitim tırı Kayseri’ye geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda öğrencilere kırmızı ışık, yaya geçidi gibi konularda uygulamalı olarak trafik eğitimi veren trafik polisleri, öğrencileri motorlara da bindirerek, siren çaldırdı. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de, tırı ziyaret ederek, öğrencilerle yakından ilgilendi. Çocuklarla beraber kırmızı düdük çalan Karabörk, öğrencilere de hediye verdi.

Uygulamalı olarak trafik eğitimi alan öğrenciler ise, polislerle hatıra fotoğrafı çekindi.