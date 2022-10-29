Öğrencilere Ufuk Veren Genç Talas Buluşmaları

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali’ne katılan mesleklerinde önde gelen genç isimler, geleceğin mimarı olacak gençlerle buluştu. Programlarda bir yandan gençlere tecrübeler paylaşılırken diğer yandan esprilerle keyifli sohbetler gerçekleşti.

Erciyes Kültür Merkezi’nde kültür ve sanat ağırlıklı gerçekleşen Talas Festivali bütün hızı sürüyor. İlk gün ’Bosna Kapılarını Açın’ sergisiyle kapılarını aralayan festivalde gençlere rol model olacak isimler gelmeye başladı. İlk olarak Gençlik Dergileri Buluşmaları çerçevesinde Sabit Fikir, İkinci Kat adı altında gerçekleşen toplantıda İlker Nuri Öztürk, Tuba Kaplan, Hasan Sarı ve Metin Uçar mesleki birikimlerini gençlerle paylaştı. Daha sonra ise Lacivert, Gençlik Dergisi ismi altında Birol Biçer, Tuba Kaplan, Hanife Palta ve İrem Özdemir gençlere mesleki deneyimlerini aktardı. Bir başka programda ise Genç Talas Buluşmaları adı altında ünlü oyuncu Ümit Erdim, Gri Koç Akademi kurucusu etkili iletişim uzmanı, youtuber ve yazar Gökhan Müftüoğlu ve otomotiv firması olan MusCar’ın kurucusu Mustafa Akan gençlerle bir araya geldi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı soru cevap şeklindeki programda oyuncu Ümit Erdim hayatından kesitleri kendine has esprili bir dille anlattı. Gençlerden gelen sorulara MusCar kurucusu Mustafa Akan da oto galeri sektörüne nasıl başladığını ve nasıl ilerlediğini paylaştı. Yazar Gökhan Müftüoğlu ise, Erciyes Üniversitesinden mezun olduğunu ve öğrencilik yıllarının Talas’ta geçtiğini dile getirerek gençlere başarılı insanların hayatlarını okumayı tavsiye etti.

Keyifli sohbet şeklinde gerçekleşen programın sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuklara ve salonu dolduran gençlere katılımları için teşekkür etti.