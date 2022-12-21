Öğrencilere “Güç Sende Biz de Yanında” eğitimi

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve özellikle üniversiteye başlayan gençlerin yeni bir şehre, okula ve hayata uyum sağlamaları amacıyla hayata geçirilen "Gençlik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi" çalışmaları çerçevesinde, Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde “Güç Sende Biz de Yanında” konulu eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gerçekleşen program, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın açış konuşması ile başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu’nun gerçekleştirdiği protokol konuşmalarının ardından programda, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK temsilcileri gençlere yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu.

Gün boyu devam eden etkinlik çerçevesinde, fuaye alanına açılan stantlarda, kan şekeri ve nefes ölçümü yapılarak, organ bağışı ve kanser hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.