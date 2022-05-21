Öğrencilere ‘biyoçeşitlilik’ eğitimi verildi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından Cevdet Sunay Ortaokulu, Mehmet Tarman Ortaokulu ve Av. Ahmet Ulucan Ortaokulu’nda “Tabiatı Koruma, Biyoçeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık” konularında eğitim verildi.

İklim değişikliği, kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı, çevre kirliliği gibi sebeplerden tahrip olan biyolojik çeşitliliğin önemine vurgu yapmak için düzenlenen eğitimde tabiatı koruma, endemik ve nesli tehlike altında bulunan türlerinin tanıtımı gibi konularda öğrenciler için bilgilendirme yapıldı.

Türkiye, 11 binin üzerinde bitki türü, 20 bin civarında omurgalı ve omurgasız türü ile biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin ve şanslı ülkeleri arasında bulunuyor. Minik öğrenciler de konu hakkında bilinçlendiriliyor.