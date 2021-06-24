Ödüllü YKS deneme sınavında dereceye girenlere ödülleri verildi

Develi Belediyesi ve Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen ödüllü AYT ve TYT deneme sınavında dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.

İlçe Meydanı’nda düzenlenen törene Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, okul müdürleri, dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Sınavda dereceye giren birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye çeyrek altın, dördüncüye bluetooth saat ve beşinciye bluetooth kulaklık hediyeleri verilirken, ilçe protokolü yaptıkları konuşmalarda öğrencileri tebrik ederek 26-27 Haziran’da yapılacak sınavda başarı dileklerinde bulundu.

1 Haziran’da TYT sınavında dereceye girenler öğrenciler şu şekilde:

“Develi Lisesi’nden Anıl Yücel 1., İMKB Fen Lisesi’nden İbrahim Arısoy 2., Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Ahmet Şimşek 3., Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesi’nden Buse Özkan 4., Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zerda Kürkcü 5.”

8 Haziran’da AYT sınavında dereceye girenler öğrencilerin listesi ise, “İMKB Fen Lisesi’nden Fatma Paksoy 1., Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Beyza Millidere 2., Develi Lisesi’nden Okan Peker 3., Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi’nden Hasan Yurdakul 4., Şehit Taha Uluçay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Fatmanur Özaydın 5.” Olarak oluştu şekillendi.