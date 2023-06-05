Odakır’dan Özhaseki’ye tebrik
KAYSERİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (KESOB) BAŞKANI ŞEYHİ ODAKIR; CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN TENSİPLERİYLE CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ’NDE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MEHMET ÖZHASEKİ’Yİ TEBRİK ETTİ. ODAKIR, “ÖZHASEKİ BAKANIMIZA HAYIRLI OLSUN DİYOR, YENİ GÖREVİNDEN DOLAYI DUYDUĞUMUZ MEMNUNİYETİ DİLE GETİRİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ” DEDİ.
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilen Mehmet Özhaseki’yi tebrik etti. Odakır, “Özhaseki bakanımıza hayırlı olsun diyor, yeni görevinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti dile getiriyor, başarılar diliyoruz” dedi.
KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin belli olmasının ardından açıklama yaptı. Başkan Şeyhi Odakır, açıklanan yeni kabinenin hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Odakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilen Mehmet Özhaseki’ye de başarılar dileyerek şunları söyledi;
"Yeni kabine açıklandı. Türkiye Yüzyılı’nda hepimiz, ülkemiz ve milletimiz için alın teri dökmeye gayret edeceğiz. Yeni kabine vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Memleket için güzel işler yapılması nasip olsun. Kabinede Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımızın yer almasına ayrıca sevindik. İşin ehline teslim edilmiş olması bizleri memnun etti. Esnaf ve sanatkârların dostu Sayın Özhaseki Bakanımız, bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi, desteklerini esirgemedi. Yeniden görevlendirilmesinden dolayı sevinç duyuyoruz. Bu bakımdan Sayın Özhaseki’ye şimdiye dek verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyor, yeni görevinde, yeni döneminde başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bizleri yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Allah ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğine zeval getirmesin. Hep birlikte el ele, kol kola çalışmaya devam edeceğiz."