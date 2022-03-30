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Odakır, KESOB’a başkan adaylığını açıkladı

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KESOB) mayıs ayında yapılacak olan genel kurulunda aday olduğunu açıklayarak, "İlk önceliğimiz odalarımızın arasında birlik ve beraberliği sağlamak olacak" dedi.

KAYSERİ 30.03.2022, 13:56
Odakır, KESOB’a başkan adaylığını açıkladı

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KESOB) mayıs ayında yapılacak olan genel kurulunda aday olduğunu açıklayarak, "İlk önceliğimiz odalarımızın arasında birlik ve beraberliği sağlamak olacak" dedi.

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, KESOB’un mayıs ayında yapılacak olan genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı. Burada konuşan Odakır, "Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımla birlikte oto sanatkarları odamızda göreve geldiğimiz günden bugüne kadar uyum içerisinde çalışarak birçok projeye imza attık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile yapılarak teslim edilen 200, 400, 600 ve bin 200 metrekare olmak üzere toplamda 137 işyerinden oluşan 1. Etap Oto Servisleri Sanayi Sitemiz Türkiye’nin örnek sanayi sitesi olarak görülmektedir. İlimizin doğusunda İldem, Kaykop, Beyazşehir, ve Gesi gibi bölgelerde hızla artan nüfusun oto sanayi ihtiyacını karşılamak için yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile başladığımız 400 ve 800 metrekare olmak üzere yaklaşık 200 işyerinden oluşacak olan Yeşilyurt Oto Sanayi Sitemizin inşaatı hızla devam etmektedir. Örnek sanayi sitesi olarak gösterilen 1. Etap Oto Servisleri Sanayi Sitemizin hemen yanına üyelerimiz ve yanlarında çalışanları için TOKİ kanalı ile yaptırdığımız 1. etap konutlarımızdan 546’sı, 2. Etap konutlarımızdan ise 357’si teslim edildi. Üyelerimizin artarak devam eden konut talepleri için yine TOKİ kanalı ile şehir hastanemize çok yakın bir yerde başlattığımız 437 konuttan oluşan 3. etap konutlarımız ve 318konuttan oluşan 4. etap konutlarımızın inşaatları devam etmektedir. İnşallah sene sonunda bu konutlarımızın teslim olması ile birlikte toplam bin 658 adet konut teslim etmiş olacağız. Sanayi esnaflarımızın en büyük ihtiyaçlarından olan noterlik bürosunu getirdik. Bunlarla birlikte yine şehir hastanesi yakınında 5. etap TOKİ konutlarımızın ve Yeşilyurt Sanayi Sitemiz yanına 6. etap TOKİ konutlarımızı yaptırabilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Şehir merkezimize sıkışmış durumda olan mevcut sanayi sitemizin tamamını kapsayacak şekilde daha ferah ve modern işyerlerinden oluşacak şehir merkezi dışında daha büyük bir sanayi sitesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İlk önceliğimiz odalarımızın arasında birlik ve beraberliği sağlamak olacak" diyen Odakır, "Oda başkanlarımız ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Mayıs ayında yapılacak olan genel kurulda sizlerin duası ve desteği ile KESOB başkanlığına adayım. Her zaman halka hizmet, hakka duruşuyla hareket ederek, çalışan bizler KESOB’a göreve geldiğimizde ilk önceliğimiz odalarımızın arasında birlik ve beraberliği sağlamak olacak. Şu anda bulunduğu binada kısıtlı imkanlarla faaliyet gösteren birliğimize yeni ve modern bir hizmet binası kazandırmak olmazsa olmazımızdır. Merkezde bulunan oda üyelerimizin TOKİ kanalı ile konut ihtiyacını karşılayacağız. İlçelerimizde bulunan oda üyelerimizde yine TOKİ kanalı ile konut ihtiyaçlarını karşılayacağız. İlçelerimizde sıkışmış durumda olan sanayi sitelerimiz ile ilgili çalışmalar yapacağız. Genel sekreterlerimize güncel mevduatlar için eğitimleri düzenleyeceğiz. Maddi sıkıntı çeken odalarımızın bütçesini düzeltmek için projeler yapacağız. Oda kaydı olmayan iş yerlerini kayıt altına alacağız. Her 3 ayda bir başkanlar kurulu toplantısı yaparak, her odamızın sorun ve sıkıntıları ile ayrı ayrı ilgileneceğiz. Her odamız için ayro projeler üzerinde çalışıyoruz. Görev vermeniz durumunda yeni seçilecek yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte güzel işler yapacağımıza inancım tamdır. Huzur içerisinde geçeceğini düşündüğüm ve inandığım KESOB genel kurulumuzun sonucunun ne olursa olsun hayırlara vesile olmasını ve şehrimizin kazanmasını dilerim" diye konuştu.

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