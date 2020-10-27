Nursaçan’dan ‘Mevlid Kandili’ mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nursaçan’ın mesajı şu şekilde:

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlid Kandili’ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kutladığımız Mevlid Kandili, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha da pekişmesine - güçlenmesine vesile olacak en değerli gecelerdendir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Allah’ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi; güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin’di. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm hemşerilerimizin mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyorum.”