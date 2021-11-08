Nevşehir’de hırsızlık yaparak Kayseri’de yakalanan 3 kişi ekiplere teslim edildi

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaparak polis ekipleri tarafından Kayseri’de yakalanan 3 kişi, Nevşehir’den gelen ekiplere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi’nde uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bakır kablolar, suçta kullanılan keski aletleri ve bir adet telsiz ele geçirirken, E.D. (26), K.Y. (42) ve T.B.’yi (38) yakaladı. Yapılan incelemede şahısların Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı tespit etti.

Gözaltına alınan 3 kişi Nevşehir’den gelen ekiplere teslim edilirken, ele geçirilen malzemeler de sahiplerine verildi.