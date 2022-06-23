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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’den Vali Gökmen Çiçek’e nezaket ziyareti

Nevşehir Valisi Sayın İnci Sezer Becel, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e nezaket ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ 23.06.2022, 17:00
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’den Vali Gökmen Çiçek’e nezaket ziyareti

Nevşehir Valisi Sayın İnci Sezer Becel, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret öncesinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra makamda gerçekleşen ve karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gökmen Çiçek, ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e teşekkür etti.

Ziyarette, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise Vali Gökmen Çiçek’e nazik karşılamalarından ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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