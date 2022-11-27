Nevşehir Belediyespor: 2 - GEMA Polimer Şile Yıldızspor: 2
TFF 3. Lig 1’inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında GEMA Polimer Şile Yıldızspor’ı konuk etti. Nevşehir Belediyespor, 8 kişi tamamladığı karşılaşmada sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
TFF 3. Lig 1’inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında GEMA Polimer Şile Yıldızspor’ı konuk etti. Nevşehir Belediyespor, 8 kişi tamamladığı karşılaşmada sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
STAD: Gazi Stadı
Hakemler: Turan Timuroğlu xx, Yakup Bulut xx, Mehmet Şenkaya xx
Nevşehir Belediyespor: Şener x, Rahmi x, Serdar x (Batuhan Dk.90 ?), Halil x ,Dilaver Dk.46 x), Gökay x, Özgür xx (Ömer Dk.79), Ali Kuçık xx, Baran xx (Kadir Dk87 ?), Berkay x, Kerem x, Onur x
GEMA Polemir Şile Yıldızspor: Süleyman x, Arda xx, Ali x, Mustafa Acar x, Bünyamin x (Emre Dk.75 x), Mustafa Demirel x (Raşit Dk.46 xx), Saffet x, Barış xx, Berat x (Şahin Dk. 60), Süleyman Selak xx, Yusuf x (Alihan Dk. 42 x)
Sarı Kartlar: Ali Kuçık. Dilaver (Nevşehir Belediyespor), Ali (GEMA Polimer Şile Yıldızspor)
Kırmızı Kart: Gökay (dk. 72), Ali Kucuk (dk. 77), Rahmi (dk. 78) (Nevşehir Belediyespor)
Goller: Ali Kucık (dk. 22), Baran (dk. 56) Nevşehir Belediyespor, Raşit (dk. 78 ve dk. 90 pen)