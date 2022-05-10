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Necip Fazıl Kısakürek panelle anıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türkiye Yazarlar Birliği iş birliği ile “Anadolu Mektebi Kültür Kervanı” etkinliği çerçevesinde Kayseri’de Necip Fazıl Kısakürek paneli yapıldı.

KAYSERİ 10.05.2022, 14:54
Necip Fazıl Kısakürek panelle anıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türkiye Yazarlar Birliği iş birliği ile “Anadolu Mektebi Kültür Kervanı” etkinliği çerçevesinde Kayseri’de Necip Fazıl Kısakürek paneli yapıldı.

Düzenlenen panele Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Mektebi Başkanı ve önceki dönem Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Anadolu mektebi ile 7 yıl önce tanıştığını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Ben Anadolu Mektebi çalışmalarıyla yaklaşık 7 yıl önce tanıştım. Sayın bakanımız Kastamonu’da program icra ederken o programa da katıldım. Daha sonra Isparta’ya geldiler orada da katıldım ve şimdi de burada katıldım. Programın yürütüldüğü 30 vilayetin içinde 3 vilayette bulundum. Bu programdan dolayı da çok memnun oldum. Başta sayın bakanımıza, çalışma arkadaşlarına ve bu çalışmalarda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencimizin de söylediği gibi gerek Mehmet Akif’in, gerek Necip Fazıl’ın ve gerek Sezai Karakoç’un ifade ettiği neslin oluşmasında ve gelişmesinde ben bu Anadolu Mektebi faaliyetinin de çok faydalı olduğunu, çok katkı verdiğini düşünüyorum. Bu faaliyete gönül, destek ve katkı verdikleri için, tekrar milli ve manevi değerlerimize uygun olarak gençlerimizin yetişmesine büyük destek veren bu faaliyet için başta sayın bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Sayın bakanımızın kaygısı olan bir insan olarak böyle anlamlı bir çalışmaya yön vermesi, böyle bir çalışmayı hayata geçiriyor olması bizleri ayrıca sevindirmiştir. Üstat Necip Fazıl’la ilgili çalışmalarda Milli Türk Talebe Birliği bünyesinde İzmir’de yer aldım. Ancak üstatla tanışmam lise yıllarımda oldu. Bu açıdan üstadın adeta bir bakıma mücadele ruhu anlayışı içerisindeki bizlere vermiş olduğu kaygı, çalışma ve gayret azmi hep hayatımızda yer buldu. Sizlerin bizler için bir harfe sığdırılamayacak kadar değerli ve anlamlı olduğunuzu buradan ben de paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Anadolu Mektebi Başkanı ve önceki dönem Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, bu faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirterek, “Bugün programımıza ilk defa gelen öğrencilerimiz varsa eğer, bu program onlar için bir davettir. Eskiler için de hatıraların canlanmasıdır. Öğretmenler için ise verdikleri emeklerin huzur olarak kendilerine mutluluk olarak dönmesidir. Burada bulunan Anadolu Mektebi öğrencileri Türkçe’yi nasıl bu kadar güzel konuşuyorlar diye düşünülebilir. Bunun arkasında bir tek husus var o da emek. Bu arkadaşlar bu konuşmaları yapabilmek için Necip Fazıl’ın 20’den fazla kitabını okudular. Necip Fazıl okumadan önce 4 yazarı okudular aynı şekilde. Yani biriktire biriktire geldiler buraya. Test çözülerek memleketin sorunları çözülmüyor. İyi okullara gidiliyor ama iyi okullara gidilirken bu toprak hakkında çok bilgi olmuyor. Bu öğrenciler, olamayacak şeylerin kendilerinde dolmasına vesile olacak yazarları okuyorlar. Bu öğrencilerde hem bilgi hem de ahlak birlikte olacak. Bu böyle bir şey ve davetimiz buna. Bu organizasyonda emeği geçen hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin sabırla bu faaliyetlerine devam etmesi, kendi dünyalarının güzelleşmesi açısından çok değerli olduklarını hatırlatıyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise, “Anadolu Mektebi Kültür Kervanı” programı, 08 - 15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve altı ilimizi kapsayan bir programdır. Bu güzel ve nezih yolculuk başkentimiz Ankara ile başlamış olup, ikinci durağı ise ticaretin başladığı yer olan, İpek Yolu’nun kalbi, zenginlikler şehri, alimler yurdu, sultanlar beşiği, köklü bir kültürle yoğrulan insanların yurdu olan, medreseleri ile eğitim tarihindeki yerini alan, köklü geçmişe sahip, kadim şehrimiz Kayserimiz olmuştur. Sayın Bakanımızın 2012 yılında, Sakarya Üniversitesinde 12 kişilik bir öğrenci grubu ile başlattığı okuma faaliyeti, geride bıraktığımız 10 yılda kartopu misali büyüyerek tüm yurda yayılmaktadır. Mezun vermeyen, mezun olunamayan, tek mektep olan, Anadolu Mektebi insanlarımızın nitelikli bir okuma, yazı ile kendini ifade etme becerisi, sosyal ve kültürel yönden gelişme sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimizin ise bir büyük ideale sahip, Çalışkan ve Doğru sözlü, Sadakatli, kendine güvenen, irade sahibi insanlar olmasını, Hayatta kimseye zarar vermeden yaşayan, Önceliklerini doğru belirleyen, İlkeli ve tutarlı olabilen ve en önemlisi Mensup olduğu aileyi önemseyen bireyler olmalarını hedeflemektedir. Anadolu Mektebi, kendini ait olduğu milleti ve değerler dünyasını tanıyan, emek ve insan merkezli bir hayat anlayışı ile milli ve evrensel bir sorumluluk ruhuna sahip, erdemli, ilkeli, araştıran, sorgulayan, kendisine ve ülkesine aydınlık bir gelecek hazırlamaya çalışan, çok yönlü, yüksek vasıflı ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak vizyonuyla hareket etmektedir. Yurdun dört bir yanına bu vizyonla, az önce saydığım ilkeleri yaymaya başlayan Anadolu Mektebi, örnek gösterilecek hareketlerinden birisi olmuştur. Bu güzel ve hayırlı hizmetlere katkılarından dolayı Başta sayın bakanım olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, tüm katılımcılarımıza şimdiden, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sempozyumun ardından protokol tarafından konuşmacı öğrencilere belge takdim edildi.

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