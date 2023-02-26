Narkotik Polisinden Okullarda Denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; eğitim ve öğretimin başlaması sebebiyle şehirde bulunan okullarda denetim yapıldı. Hafta boyunca okulların sabah, öğle ve akşam giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdüren ekipler, öğrenci güvenliğini sağladı. Denetimlerde ayrıca okulla alakası olmayan şüpheli şahıslar da kontrol edildi.

Ekiplerce ayrıca öğrenci ve ailelerine bilgilendirici broşürler dağıtıldı.