Narkotik Polisi Öğrencilerin Zehirlenmesine İzin Vermiyor

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesi amacıyla okul önlerinde ‘şok’ denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlar çerçevesinde riskli görülen okul önlerinde öğlen giriş ve akşam çıkış saatlerinde şüpheli görülen şahıslara yönelik uyuşturucu madde kullanımı, satışının önlenmesi ve yakalanmasına yönelik toplamda 23 personelle ‘şok’ narkotik uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde; 50 şahsın sorgusu ve üst araması yapıldı. Yapılan sorgu ve üst aramasında herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı.

Uyuşturucu madde satıcısı şahıslara yönelik denetimlerin devam edeceği ve öğrencilerin zehirlenmesine izin verilmeyeceği bildirildi.