banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu

Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu taciri yakalandı.

KAYSERİ 18.08.2022, 16:43
Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu taciri yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yapan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürülürken, ekipler tarafından bulunan materyallere el konuldu.

Yorumlar (0)
34°
açık