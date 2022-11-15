Narkotik ekiplerinden iş yerine baskın: 3 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentteki uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre çalışmalar çerçevesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi; ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.