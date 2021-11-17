Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri’de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, satışa hazır 3 parça halinde 1.48 gram metamfetamin, 12.83 gram bonzai, 12.15 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 kişi yakalanırken, 2’si ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.