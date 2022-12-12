Müzik öğretmeni sokak hayvanları için koro kurup, konser verdi

Müzik öğretmeni Pınar Yıldız, köy halkından oluşan koro ile verdiği konserin gelirini, sokak hayvanlarına bağışladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan müzik öğretmeni Pınar Yıldız, sokak hayvanları için takdir toplayan bir projeye imza attı. Daha önce müzikle hiç ilgisi olmayan 2 bin kişinin bulunduğu topluluk kuran Yıldız, şefliğini yaptığı koro ile konser verdi. Konserden elde edilen geliri sokak hayvanları için bağışlayan Yıldız, gönülleri fethetti.

Aynı zamanda solistlik de yapan Pınar Yıldız, Van’da da bir çok köyde kütüphaneler kurmuştu.