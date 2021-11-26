Müziğe gönül verenler Talas Musiki Cemiyeti’nde buluşuyor

Kayseri’de musikişinasların buluşma noktası olan Talas Musiki Cemiyeti’nde faaliyetler tüm hızıyla sürüyor. Müziğe gönül vermiş birçok meslek erbabının bir araya gelip fasıl yaptığı programlara zaman zaman Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik ediyor.

Son olarak Talas Belediyesi Esma Hatun Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen fasılda Türk musikisine ait birbirinden değerli parçalar, musikişinaslar tarafından Tamburi Tevfik Soyata şefliğinde seslendirildi. Programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatın ve sanatçının daima yanında olduklarını söyledi. Müziğe gönül vermiş insanların Talas’ta bir araya gelmiş olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yalçın, Türk musikisine ait çok değerli parçaların Tambur üstadı Tevfik Soyata’nın koordinatörlüğünde başarıyla icra edildiğini söyledi.

Musikiye duydukları ilgiden dolayı katılımcıları tebrik eden Başkan Yalçın, “Sanatı önemsiyoruz, sizin de önem vermeniz ve bu güzel oluşumda yer almanız bizi ayrıca mutlu ediyor. Katkılarından dolayı da değerli üstadımız, Talaslı hemşehrimiz Tevfik Soyata hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.