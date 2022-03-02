Müze gibi ev

Kayseri’de yaşayan emekli polis memuru Yusuf Solmaz, ailesinden kalan eşyaları evinde toplayarak, adeta evini müzeye çevirdi.

2015 yılında emekli olan polis memuru Yusuf Solmaz, daha sonra doğup büyüdüğü Tomarza ilçesine yerleşti. Ailesinden kalan eşyalarla birlikte, toparladığı eşyaları da evinin içerisine yerleştiren Solmaz yaptığı açıklamasında, “Evin içerisinde ilçe merkezi ve köylerden topladığım sandık, koltuk, yatak, yemek takımları, mutfak ürünleri, radyolar, duvar saatleri, dikiş makineleri, halı ve kilimler bulunmaktadır. Yani kısacası çocukluğumdan bu güne kadar atmaya kıyamadığım eşyaları bu güne kadar bir depoda muhafaza ediyordum. Artık bu eşyaları evimin dört bir yanına büyük bir titizlik içerisinde dizdim. Ortaya çok güzel bir ambiyans çıktı. İlk başlarda arkadaş çevrem tarafından sıklıkla uğrak haline gelen evim daha sonra hiç tanımadığım insanlar tarafından ziyaret edilmeye başladı. Ziyaretlerden dolayı her hangi bir şikayetim yok. Geçmişi bir nevi günümüze taşımış oldum” dedi.