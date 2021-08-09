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’Mutlu Yüzler Projesi’ meyvelerini vermeye devam ediyor

Ankara’da düzenlenen Para Taekwondo Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakalarında Kayseri’de ’Mutlu Yüzler Projesi’ kapsamında çalışmalarını sürdüren Kayseri Kılıçay Spor Kulübü Sporcusu Büşra Pişginel Türkiye üçüncüsü oldu.

KAYSERİ 09.08.2021, 14:59
’Mutlu Yüzler Projesi’ meyvelerini vermeye devam ediyor

Ankara’da düzenlenen Para Taekwondo Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakalarında Kayseri’de ’Mutlu Yüzler Projesi’ kapsamında çalışmalarını sürdüren Kayseri Kılıçay Spor Kulübü Sporcusu Büşra Pişginel Türkiye üçüncüsü oldu.

Para Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları 05 - 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. Mutlu Yüzler Projesi kapsamında Taekwondo Antrenörü Ayşegül Polat nezaretinde çalışmalarını sürdüren Kayserili sporcu Büşra Pişginel, müsabakalar sonucunda Türkiye üçüncüsü olarak adından söz ettirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Para Taekwondo Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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