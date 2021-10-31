Mutlu Önal: "Sümer Stadı’nda gece maçı oynanacak"

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Sümer Stadı’nda gece maçı oynanacağını söyledi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, önümüzdeki hafta Süper Amatör Kümede gece maçı oynanacağını ifade etti. Yeni sezonun başlaması nedeni ile açıklama yapan Mutlu Önal, bütün takımlara başarılar dileyerek, "Gece maçını ya önümüzdeki hafta yada diğer hafta Allah’ın izniyle izleyeceksiniz. Şu an ışıklandırma yüzde 80’i tamam ama tam kafamıza sinmediği için şu anda önümüzdeki hafta Allah nasip ederse verirse gece maçı oynatacağız. Ondan önce gazeteciler ile gece maçı yaparız. Denemesini gazeteciler ile yaparız" dedi.