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Mustafa Kızılkan’ın acı günü
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANI MUSTAFA KIZILKAN'IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ.
KAYSERİ 04.09.2020, 11:38
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan’ın annesi hayatını kaybetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan’ın annesi Ruziye Kızılkan (78) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Kızılkan’ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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