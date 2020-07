Kayseri’de Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hacılar Belediyesi ve Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği iş birliği ile kurulan Manda Sütü İşleme Tesisi’nin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, ““Kayserimizden gelecek projeleri pozitif ayrımcılıkla değerlendireceğim” dedi.

Hürmetçi Mahallesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ilgın katıldı.

Kayseri’den giden projelere destek olacaklarını söyleyen Tarım Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, “Bakanlığımızın yaptığı yönlendirmeler doğrultusunda, 2018 yılında projelendirilerek çalışmalarına başlanılan tesisin 2020 yılında bizlerin bürokrasi ile tamamladığımız tesislerden bir tanesi. Kurutma tesisi de aynı şekildeydi. Talimat veriyoruz ve yapıyoruz. İnşallah bundan sonrası için de talimatımız şu yönde, ilçelerimizi ve ziraat odalarımızı geziyoruz. Her türlü projeye açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Yani talimatımız şu yönde il, ilçe ve bölge müdürlerimizin bütün projelere açık olduğunu ve bakanlığımızın görüşlerini ifade etmek anlamında söylüyorum, her türlü projeye açığız ve Kayserimizden gelen her türlü projeye pozitif ayrımcılık noktasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak söz veriyorum. Projelerinizin hepsine açık çek veriyorum. Sizden tek istediğim il ve ilçe müdürlerimizle proje geliştirmek. Yapacağınız her türlü projeye devlet katkı ve destekleri ile birlikte Tarım ve Orman bakanlığı olarak destek vereceğimiz tekrar ifade ediyorum. Kayserimizde yetişkin ve yavru olarak 6 bin 500 civarında manda bulunmakta. Bu mandalar sağmal olup, sağmal olanlardan geçtiğimiz yıl 3 bin tona yakın manda sütü elde edilmiştir. Mevcut durum göz önüne alındığında ilimizde ayrı bir manda sütü işleme tesisinin üreticilerimiz için ne kadar fayda sağlayacağı da açıktır. İnşallah ilerde nice bu tür tesislere öncülük edeceğiz” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yaptığı konuşmasında, “Aslında burada çok fazla kelama da ben gerek duymuyorum çünkü bu tesisin nasıl yapıldığı ortada. Ben bunu kısaca devlet millet iş birliği olarak özetliyorum. İsmail Ilgın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada ne yaparız noktasında ayak üstü yaptığımız toplantımızda bizim kısmımıza ne düşüyor, Tarım Bakanlığımıza ne düşüyor diye düşündük. İstenince bir şeylerin ne kadar hızlı yapılabileceğini hep birlikte gösterdik. Bu bölge, bu tesis sadece Hürmetçi bölgesine has bir tesis değil. Bütün ilimize hitap eden, yasa ne gerektiriyorsa bu çerçevede hizmet edeceği bir tesis. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tesisin bölge ekonomisine de katkı sağlayacağını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de, “Öncelikle böyle bir tesisin açılışında bulunmak ve temelinden beri bizlere desteklerini esirgemeyen ve öncelikle temel atılmasında fitili ateşleyen bakanlığımıza, sayın valimize ve özellikle Hacılar Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu tesis bölgedeki üretilen sütün değerlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere dönmesi adına da çok ciddi bir yatırım olarak karşımıza çıktı” dedi.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra protokol tarafından tesis gezildi.