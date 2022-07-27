Son Dakika
Musa Dede son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede’nin hayatını kaybeden ağabeyi Musa Dede, son yolcuğuna uğurlandı.
KAYSERİ 27.07.2022, 15:04
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede’nin hayatını kaybeden ağabeyi Musa Dede, son yolcuğuna uğurlandı.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede’nin ağabeyi Musa Dede, hayatını kaybetti. Merhum Dede, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.