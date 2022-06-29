Murat Demirezen, Adana 1954 FK’da

Geçen sezon Kayseri EMAR FK forması giyen Murat Demirezen, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Adana 154 Futbol Kulübü ile anlaştı.

Geçen sezon Kayseri EMAR Grup FK forması giyen savunma oyuncusu Murat Demirezen, 2022-2023 sezonunda Adana 1954 FK forması giyecek. Yeni takımı ile sözleşme imzalayan Murat Demirzen, Adana’ya başarılı olmak için geldiğini söyledi.

Transferi ile ilgili açıklama yapan Murat Demirezen, "Hedeflerim doğrultusunda ortak paydada gördüm Adana 1954 FK ile anlaşmış bulunmaktayım. Transfer sürecimde her zaman yanımda olan Ömer Çetin kardeşime, transferimi gerçekleştiren beni bu kulübe kazandıran güven veren başkanım Menderes Mutlu’ya teşekkür ederim. İnşallah bana inanan, güvenen herkesi mutu etmek nasip olur" dedi.