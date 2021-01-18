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Murat Demirci: "Zor bir galibiyet aldık”
Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci, Ilgın Uğurspor karşısında zor bir galibiyet aldıklarını söyledi.
KAYSERİ 18.01.2021, 13:01
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Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci, Ilgın Uğurspor karşısında zor bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup lideri Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Develi Belediyespor dün deplasmanda Konya Ilgın Uğurspor’u 3-2 mağlup ederek grupta liderliğini sürdürdü.Zor bir galibiyet aldıklarını ve liderliklerini sürdürdüklerini belirten Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci “Lig sıralamasında galibiyet sayısının daha önemli olduğu lig statüsünde zor bir galibiyet aldık. Zorlu grupta bundan sonraki maçlarımızda daha dikkatli olmamız gerektiğini çok iyi gördük. Bir galibiyet daha alarak liderliğimizi sürdürdük. Verdiğimiz bir puanda nazar boncuğu olsun” diye konuştu.
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