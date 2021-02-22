Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci, Play-Off yolunda bir engeli daha kayıpsız aştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup lideri Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Konya ekibi Gezlevispor’u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Play-Off yolunda önemli galibiyet aldıklarını belirten Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci, “ Play-Off yolunda bir engeli daha aştık ve üst üste 7. maçımızı kazandık. Önümüzdeki hafta Pazar günü Ürgüpspor ile yapacağımız maç bizim için final olacak. Haydi Develi hep birlikte el ele, dualarınızla Play-Off olsun inşallah” diye konuştu.