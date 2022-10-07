Muhtarlardan Başkan Yalçın’a teşekkür

Talas’ın muhtarları, merkez ve kırsal mahallelere yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Muhtarlar, Başkan Yalçın’a ziyarette bulundu. Başkanlık toplantı salonundaki ziyarette Başkan Yalçın ve muhtarların yanı sıra başkan yardımcıları da hazır bulundu. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette muhtarlar adına 80 bin nüfusuyla Türkiye’nin 7. en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi’nin Muhtarı Hacer Arık, Başkan Yalçın’a yöresel ürünlerden oluşan sepet hediye ederek, “Kıymetli başkanım mahallelerimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için hep birlikte çalıştıklarını belirterek, “Bunun neticesinde ilçemiz daha da güzelleşip gelişiyor. Hepimiz Talas’ın kalkınması için varız. Biz belediye başkanı olarak, siz de muhtarlar olarak görev yapıyoruz. Allah devlete zeval vermesin” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda bu ay dünyaya gelen Ardıç Muhtarı Alper Solak, Akçakaya Muhtarı Adem Ayrancı, Harman Muhtarı Rafet Livana, Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin ve Sosun Muhtarı Fatih Boyraz’ın doğum günleri pasta kesilerek kutlandı.