Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçelerinin mahalle muhtarlardan oluşan heyeti kabul ederek, istişarede bulunurken, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Merkez ilçelerde görev yapan 10 mahalle muhtarı Başkan Büyükkılıç’a, nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü de kutlayarak, “Tüm ilçe belediye başkanları ve tüm muhtarlarla el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. Her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyor, onların taleplerini dinliyoruz. Muhtarlarımızla sürekli istişare etmeye gayret ediyoruz” dedi. Dayanışma içerisinde Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Yerel yönetimlerde sizler bizim, mahallelerimizdeki elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız ve sesimizsiniz. Kayseri’mizi sizlerle birlikte inşallah güzel yarınlara taşıyacak hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarlarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, muhtarlar da ilgi alakası, hizmetleri ve muhtarlara verdiği özel önemden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkanlık makamında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Büyükkılıç muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhtarların Başkan Büyükkılıç’ı ziyaretinde, İdare ve Denetim Müdürü Sakıp Bilgiç ile Hürriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Nameli, Mimarsinan Mahalle Muhtarı Önder Yapgu, Gökkent Mahalle Muhtarı Ahmet Bahadır, Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, Argıncık Mahalle Muhtarı Hacı Ömer Elvan, Alsancak Mahalle Muhtarı Çeşminaz Karaca, Seyrani Mahalle Muhtarı Gülten Özdemir, Başakpınar Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş, Beğendik Mahalle Muhtarı Mahmut Günek, Vali İhsan Aras Mahalle Muhtarı Yılmaz Kar yer aldı.