Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti

Kayseri’nin kuzeyinde Erkilet Bulvarı’nın devamında ilk etabı geçtiğimiz günlerde hizmete açılan yeni Hıdırellez Yolu’nu kullanan mahallelerin muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Muhtarlar, “Bu yolu hayal bile edemezdik. Hayallerimiz gerçek oldu” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a plaket takdim etti.

Taşhan, Emmiler, Çevril, Kemer, Vatan, Erkilet, Ertuğrul Gazi, General Emir, Ebiç, Mahzemin, Yemliha, Hırka, Kuşçu, Dadağı ve Boyacı gibi birçok mahalleye hizmet verecek olan ve geçtiğimiz günlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından hizmete açılan Hıdırellez Yolu’ndaki tehlikeli virajlar tamamen yok edilip, vadiler toprakla dolduruldu. Bu kapsamda 150 bin metreküp yarma yapıldı, 130 bin metreküp ise dolgu gerçekleştirildi. 900 metre uzunluğunda istinat duvarları ile yol yapım çalışmalarında yol altyapısını korumak için ve olası bir taşkına karşın kuru derelere 2x2 ebatlarında ve toplam uzunluğu 180 metre olan 4 adet kutu menfez yapıldı. Ayrıca yolun fiziki yapısını korumak ve sürüş konforunu artırmak için yol üzerindeki suların toplanması için 2 bin metre su hendeği yapıldı. Öte yandan proje kapsamında can ve mal güvenliğini sağlamak için 3 bin metre oto korkuluk yapıldı. İlk etabı hizmete açılan yol tamamlandığında toplam 10 milyon TL’ye mal olacak yol da 10 bin ton asfalt kullanılacak. Hıdırellez Yolu’nun açılmasıyla daha konforlu, güvenli ve hızlı ulaşıma sahip olan mahalle muhtarları soluğu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda aldı. Taşhan Mahalle Muhtarı Yüksel Deniz, Emmiler Mahalle Muhtarı Bekir Karaca, Çevril Mahalle Muhtarı Hamza Göltaş, Kemer Mahalle Muhtarı Mustafa Öktem, Vatan Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, Erkilet Mahalle Muhtarı Ahmet Ceylan, General Emir Mahalle Muhtarı Mustafa Çağlar ile Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Öz ve azaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ettiler. Muhtarlar, Başkan Büyükkılıç’a, “Bu yolu hayal bile edemezdik. Bu yaptığınız yol hayallerimizin üstünde bir yoldur. Biz bu şekilde düşünmemiştik. Allah sizlerden razı olsun. Bu yol Ankara’dan gelen trafiğin de çok güçlenmesi, köylere de rağbet oluşması nedeniyle ciddi bir trafiğimiz var artık” diyerek, teşekkürlerini ilettiler. Yapılan çalışma ile Hıdırellez’de otoban gibi bir yolun ortaya çıktığını ifade eden Başkanı Büyükkılıç da ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Aramızda bulunan çok değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya teşrif eden muhtarlarımızdan ayrı Ebiç, Yemliha, Mahzemin, Dadağı, Kuşçu, Hırka, Boyacı gibi mahallelerimize de ulaşacak olan ana artere teşekkür bağlamında teşrif etmiş oldular. Biz kendilerine bu hizmeti yapma fırsatını zamanında bizlere verdikleri için teşekkür ediyor ve dualarını bekliyoruz. İnşallah kendilerine layık oluruz. Elbette insanlar hizmetin kalitesini gördükçe daha fazlasını isteme hakkını kendisinde görüyor ve bunu da hak ediyorlar. Biz de imkânlarımız nispetinde, memnuniyetle, elimizden gelen hiçbir şeyi esirgemeyeceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Hakikaten Hıdırellez’in hemen yanı başında otoban gibi yol ortaya çıktı. Dostlarımız, ‘Hayaldi, gerçek oldu, biz bu yolu hayal edemezdik’ diyorlar. Daha iyisine, daha güzeline layıksınız, Cenab-ı Allah kazasız, belasız o yolumuzun kullanılmasını nasip eylesin. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Ziyaretin sonunda muhtarlar tarafından Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim edildi.