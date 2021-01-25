banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 441 bin 600 liraya yükseldi
İGDAŞ'tan gecikmiş faturalara 10 taksit imkanı
İGDAŞ'tan gecikmiş faturalara 10 taksit imkanı
İklim değişikliğine hazır bir İstanbul tasarlıyoruz
İklim değişikliğine hazır bir İstanbul tasarlıyoruz
En çok puan, en çok galibiyet, en çok gol: Beşiktaş!
En çok puan, en çok galibiyet, en çok gol: Beşiktaş!

Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti

Kayseri’nin kuzeyinde Erkilet Bulvarı’nın devamında ilk etabı geçtiğimiz günlerde hizmete açılan yeni Hıdırellez Yolu’nu kullanan mahallelerin muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Muhtarlar, “Bu yolu hayal bile edemezdik. Hayallerimiz gerçek oldu” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a plaket takdim etti.

KAYSERİ 25.01.2021, 15:17
2
Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti

Kayseri’nin kuzeyinde Erkilet Bulvarı’nın devamında ilk etabı geçtiğimiz günlerde hizmete açılan yeni Hıdırellez Yolu’nu kullanan mahallelerin muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Muhtarlar, “Bu yolu hayal bile edemezdik. Hayallerimiz gerçek oldu” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a plaket takdim etti.

Taşhan, Emmiler, Çevril, Kemer, Vatan, Erkilet, Ertuğrul Gazi, General Emir, Ebiç, Mahzemin, Yemliha, Hırka, Kuşçu, Dadağı ve Boyacı gibi birçok mahalleye hizmet verecek olan ve geçtiğimiz günlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından hizmete açılan Hıdırellez Yolu’ndaki tehlikeli virajlar tamamen yok edilip, vadiler toprakla dolduruldu. Bu kapsamda 150 bin metreküp yarma yapıldı, 130 bin metreküp ise dolgu gerçekleştirildi. 900 metre uzunluğunda istinat duvarları ile yol yapım çalışmalarında yol altyapısını korumak için ve olası bir taşkına karşın kuru derelere 2x2 ebatlarında ve toplam uzunluğu 180 metre olan 4 adet kutu menfez yapıldı. Ayrıca yolun fiziki yapısını korumak ve sürüş konforunu artırmak için yol üzerindeki suların toplanması için 2 bin metre su hendeği yapıldı. Öte yandan proje kapsamında can ve mal güvenliğini sağlamak için 3 bin metre oto korkuluk yapıldı. İlk etabı hizmete açılan yol tamamlandığında toplam 10 milyon TL’ye mal olacak yol da 10 bin ton asfalt kullanılacak. Hıdırellez Yolu’nun açılmasıyla daha konforlu, güvenli ve hızlı ulaşıma sahip olan mahalle muhtarları soluğu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda aldı. Taşhan Mahalle Muhtarı Yüksel Deniz, Emmiler Mahalle Muhtarı Bekir Karaca, Çevril Mahalle Muhtarı Hamza Göltaş, Kemer Mahalle Muhtarı Mustafa Öktem, Vatan Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, Erkilet Mahalle Muhtarı Ahmet Ceylan, General Emir Mahalle Muhtarı Mustafa Çağlar ile Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Öz ve azaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ettiler. Muhtarlar, Başkan Büyükkılıç’a, “Bu yolu hayal bile edemezdik. Bu yaptığınız yol hayallerimizin üstünde bir yoldur. Biz bu şekilde düşünmemiştik. Allah sizlerden razı olsun. Bu yol Ankara’dan gelen trafiğin de çok güçlenmesi, köylere de rağbet oluşması nedeniyle ciddi bir trafiğimiz var artık” diyerek, teşekkürlerini ilettiler. Yapılan çalışma ile Hıdırellez’de otoban gibi bir yolun ortaya çıktığını ifade eden Başkanı Büyükkılıç da ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Aramızda bulunan çok değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya teşrif eden muhtarlarımızdan ayrı Ebiç, Yemliha, Mahzemin, Dadağı, Kuşçu, Hırka, Boyacı gibi mahallelerimize de ulaşacak olan ana artere teşekkür bağlamında teşrif etmiş oldular. Biz kendilerine bu hizmeti yapma fırsatını zamanında bizlere verdikleri için teşekkür ediyor ve dualarını bekliyoruz. İnşallah kendilerine layık oluruz. Elbette insanlar hizmetin kalitesini gördükçe daha fazlasını isteme hakkını kendisinde görüyor ve bunu da hak ediyorlar. Biz de imkânlarımız nispetinde, memnuniyetle, elimizden gelen hiçbir şeyi esirgemeyeceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Hakikaten Hıdırellez’in hemen yanı başında otoban gibi yol ortaya çıktı. Dostlarımız, ‘Hayaldi, gerçek oldu, biz bu yolu hayal edemezdik’ diyorlar. Daha iyisine, daha güzeline layıksınız, Cenab-ı Allah kazasız, belasız o yolumuzun kullanılmasını nasip eylesin. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Ziyaretin sonunda muhtarlar tarafından Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim edildi.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13