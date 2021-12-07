Muhtar ve esnaflardan Başkan Öztürk’e teşekkür

Yahyalı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapılan asfaltlama çalışmaları nedeniyle muhtarlar ve esnaflar belediyeye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muhtar ve esnafları makamında kabul eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “İlçemiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Doğalgaz çalışmaları nedeni ile bozulan yollarımızda asfaltlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Biz hizmete aşığız, hizmet bize aşık” dedi. Başkan Esat Öztürk; “Muhtarlarımıza ve esnaflarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yenice ve Gazibeyli Mahallelerimizde yapılan çalışmalarda Osman Kirik ve Gözbaşı Caddemize 6 bin ton asfalt serdik. Yaklaşık maliyeti 4 milyon TL. doğalgaz ve kanalizasyon çalışmaları nedeni ile yollarımız bozulmuştu. Sıcak asfaltlama çalışması maliyeti yüksek bir hizmet olduğu için yollarımız da zeminin oturması için biraz beklemek zorunda kaldık. Sabırlarından dolayı halkımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Seydili ve 100. Yıl mahallerimizde de aciliyet arz eden yollarımızı asfaltladık. 2022 yılında Seydili Mahallesi ve 100.yıl Mahallemizde asfaltlama yapılacak yerleri belirledik. Kuluna teşekkür etmeyen, Allah’a şükür etmesini bilmezmiş. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Yol medeniyettir. Bizde bunu bilerek azimle çalışıyoruz” dedi. Ziyarete katılan AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu’na da teşekkür eden Başkan Öztürk; “Bugün bizleri yalnız bırakmayan, bizi her zaman destekleyen, yanımızda yer alan AK Parti İlçe Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muhtarlar adına konuşan Gazibeyli Mahalle Muhtarı Abdullah Akça da; “Büyükşehir Belediyesi’ne, Yahyalı Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yollarımız gerçekten mükemmel oldu. Mahalle sakinlerimiz çok beğendi. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Esnaflardan adına ziyaret katılan Hacı Ahmet Türk’te yapılan çalışmalardan Başkan Öztürk’e teşekkür ederek işleri nedeniyle ziyarete katılamayan esnafların selamını iletti.