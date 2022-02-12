Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından düzenlenen ’Sevgili Doktor’ isimli tiyatro oyununda muhasebeciler sahnede hünerlerini sergiledi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen tiyatro oyununa, KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, yönetim kurulu üyeleri, oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 3 aydır Rus Edebiyatı’nı sahneye döken oyun için hazırlanan mali müşavirler, hünerlerini seyircilerine sergiledi.

Yapılan etkinliklerle kültürel kalkınmaya destek olmak istediklerini söyleyen KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya, “Biz Mali Müşavirler zaman gelir defter de yazarız, zaman gelir vergi kanunlarıyla da boğuşuruz ama gün geldiği zaman da sahnede her şeyin en güzelini layıkıyla yapan bir meslek örgütüyüz. Meslektaşlarımız bu sahneye 2-3 aydır hazırlandılar. Akşamları ailelerinden fedakarlık yaptılar, işlerinden fedakarlık yaptılar ve bugün 2.’sini sergileyecekleri Rus Edebiyatı’ndan ‘Sevgili Doktor’ eserini tiyatro olarak ortaya koyacaklar. Ben çok başarılı olacaklarına kalben inanıyorum. Biz göreve geldiğimizde meslektaşlarımızın kültürel yaşantısına etki edecek ince dokunuşlara sahip olacağımızı söylemiştik. Bugün de 2. oyunumuzu ortaya koyuyoruz. Biz bu oyunlarla hem şehrimizin hem de meslektaşlarımızın kültürel kalkınmalarına destek olmak istiyoruz. Bizler de meslektaşlarımızın kadife perdenin arkasındaki heyecanını burada taşıyoruz. Ben değerli meslektaşlarıma, buraya gelen şehrimizin güzide insanlarına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.