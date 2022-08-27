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Muhammed Ali Gürbüz Erkekliğe İlk Adımını Attı
Gazeteci Mustafa Gürbüz’ün oğlu Muhammed Ali Gürbüz sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı.
KAYSERİ 27.08.2022, 13:00
Gazeteci Mustafa Gürbüz’ün oğlu Muhammed Ali Gürbüz sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı.
Kentte gazetecilik yapan Mustafa Gürbüz ile eşi İmran Gürbüz’ün oğulları Muhammed Ali Gürbüz sünnet oldu. Gerçekleştirilen sünnet düğününe Gürbüz ailesi, yakınları, Mustafa Gürbüz’ün mesai arkadaşları ve davetliler katıldı.
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