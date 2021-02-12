Müftü Güven: " Üç aylar vesilesiyle Rabbimize olan yönelişimizi hızlandırmamız gerekiyor"

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, yarın başlayacak üç ayların hayırlı olmasını temenni ederek, "Üç aylar vesilesiyle Rabbimize olan yönelişimizi hızlandırmamız, varsa günahlarımızdan tövbe etmemiz ve iyi bir insan olarak bu toplumda yaşamak için gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

Üç ayların başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Şahin Güven; "Halkımız tarafından üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine kapsayan manevi mevsimimize yarın itibariyle başlıyoruz. 13 Şubat itibariyle Recep ayının birinci günüdür. Bizler de peygamberimizin duasını yaparak; Recep ve Şaban aylarını bizlere hayırlı kılmasını ve Ramazan ayında ise bizlere bereketlerini sunmasını yüce mevladan niyaz ediyoruz. İl ve ilçe müftülüklerimiz olarak üç ayların başlangıcından itibaren camilerimizde ve medya aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza dini gündemi ulaştırmaya ve onların daha iyi şekilde bu zamanı değerlendirmelerine sebep olmak için gayret gösteriyoruz. Recep ayının ilk Perşembesini Cuma’ya bağlayan gece aynı zamanda Regaip Kandilidir. Bu sebeple bu aylar içerisinde Regaip, Miraç, Berat Kandilimiz ve Kadir gecemiz var. Bunların her birisi bizler için bir tövbe yolu ve günahlaırmızdan kurtulma yolu olarak görebiliriz. Bu üç aylar vesilesiyle camilerimize daha fazla cemaatimizin gelip gitmesini arzu ediyorum. Tabi ki pandemi sürecindeyiz. Camilerimiz belediyelerimiz tarafından sürekli dezenfekte ediyoruz. Camilerde olabildiğince programımızı hızlı yapıp olabildiğince insanlarımızı tahliye ediyoruz. Üç aylar vesilesiyle Rabbimize olan yönelişimizi hızlandırmamız, varsa günahlarımızdan tövbe etmemiz ve iyi bir insan olarak bu toplumda yaşamak için gayret göstermemiz gerekiyor. Recep ve Şaban ayında bizler Ramazan ayına hazırlanıyoruz. Ramazan ayı Müslümanların manevi kazanç ayıdır. Yüce Mevla üç aylarımızı bizlere, şehrimize, ülkemize, İslam alemimize hayırlı mübarek eylesin" dedi.