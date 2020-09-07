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Muaythai Federasyonu’ndan Spor Bilimleri Dekanına ziyaret
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI OLARAK ATANAN PROF.DR. ERDOĞAN ONUR'A TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU ADINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ YAPILDI.
KAYSERİ 07.09.2020, 11:05
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof.Dr. Erdoğan Onur’a Türkiye Muaythai federasyonu adına hayırlı olsun ziyareti yapıldı.
Prof.Dr. Erdoğan Onur’un makamında gerçekleşen ziyarete Muaythai Federasyonu As Başkanı Halil Demir, Milli Takım antrenörü Yasar Cuma Kılınç ve Yardımcı Doçent Kenan Koç katıldı. Hayırlı olsun ziyareti kapsamında spor değerlendirmesi yapıldı ve önümüzdeki dönemde işbirliği konuları ele alındı.
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