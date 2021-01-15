Muayenesi olan araç sahiplerine yasak yok

Yapılan açıklamada; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 15/ 01 / 2021 tarihinde saat 21:00’da; ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İlimiz Valisi Şehmus Günaydın’ın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış İçişleri Bakanlığı’nın 15/01/2021 tarihli ve 630 sayılı genelgesi doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Mezkur genelge ile, İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından faaliyetin niteliğinden ötürü istisna tutulması gereken hususlara ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 28.12.2020 tarihli ve 72371 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31.12.2020 tarihli ve 18664597 sayılı ve 08.01.2020 tarihli ve 18973674 sayılı yazılarının değerlendirildiği ifade edilerek bu çerçevede; 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’nin eki “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye; Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri, Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel, hususlarının eklenmesinin gerektiğinin değerlendirildiği belirtildiğinden, 01/12/2020 tarihli ve 2020/118 sayılı kararımızın 2.1 ‘nci maddesine yukarıda yer alan maddelerin eklenmesi uygun görülmüştür. Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.