Muammer öğretmen kalbine yenik düştü

Kayseri’nin Develi ilçesinde çalıştığı okulda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.

İlçede bulunan Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapan 50 yaşındaki Muammer Önker, okulda kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önker, Develi İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taziye mesajı yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Daim Durgun, "İlimiz Develi İlçesi Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Muammer Önker geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’ tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.