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Motosikletli polis timlerinin ’şok’ uygulamaları sürüyor

Kayseri’de motosikletli polis timleri, halkın yoğun olduğu zamanlarda şok uygulamalarını sürdürüyor.

KAYSERİ 19.07.2022, 20:26
Motosikletli polis timlerinin ’şok’ uygulamaları sürüyor

Kayseri’de motosikletli polis timleri, halkın yoğun olduğu zamanlarda şok uygulamalarını sürdürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yaptıkları şok uygulamalar ile suça ve suçluya geçit vermiyor. Gurbetçilerin yoğun olduğu bu dönemde de denetimlerini artıran ekipler, 7 motosikletli ekibin katılımı ile Cami Kebir ve Kazancılar Çarşısı’nda şok uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada 193 şahıs ve 56 araç sorgulandı.

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