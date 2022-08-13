Motosiklet Uçuruma Böyle Yuvarlandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Aladağlar’da, hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken motosikletin uçuruma yuvarlandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.