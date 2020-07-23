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Motosiklet hırsızları yakalandı
KAYSERİ'NİN İNCESU İLÇESİNDE MOTOSİKLET ÇALAN İKİ KİŞİ YARALANDI.
KAYSERİ 23.07.2020, 17:21
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde motosiklet çalan iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesi Hamurcu Mahallesinde D.E., motosikletinin çalınması nedeniyle jandarma komutanlığına ihbarda bulundu. Jandarma komutanlığı tarafından ihbar sonrasında yapılan çalışmalarda iki gün sonra motosikleti çalan şüpheliler E.A. ile A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Yetkililer, yapılan işlemlerin ardından E.A. ile A.A.’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını bildirdi.
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