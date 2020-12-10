banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Mondihome’un güçlü büyüme atağı

Mobilya sektörünün genç, dinamik ve fonksiyonel ürünleriyle öne çıkan markası Mondihome, yenilenen imajı, dikkat çekici koleksiyonları ve artan üretim kapasitesine bir başarı daha ekledi. 2020 yılında mağazacılık alanında da önemli yatırımlar gerçekleştirerek ciddi bir büyüme sağladı. Bir yıl içerisinde 100 yeni mağazayı bayi ağına kazandıran marka, önümüzdeki dönemde de güçlü hedeflerle büyümeye ve mobilya sektörünün oyun kurucularından olmaya kararlı.

KAYSERİ 10.12.2020, 11:05
2
Mondihome’un güçlü büyüme atağı

Mobilya sektörünün genç, dinamik ve fonksiyonel ürünleriyle öne çıkan markası Mondihome, yenilenen imajı, dikkat çekici koleksiyonları ve artan üretim kapasitesine bir başarı daha ekledi. 2020 yılında mağazacılık alanında da önemli yatırımlar gerçekleştirerek ciddi bir büyüme sağladı. Bir yıl içerisinde 100 yeni mağazayı bayi ağına kazandıran marka, önümüzdeki dönemde de güçlü hedeflerle büyümeye ve mobilya sektörünün oyun kurucularından olmaya kararlı.

Erciyes Anadolu Holding çatısı altında yer alan marka pandemi döneminin zorlu koşullarına rağmen yeni mağaza açılışları ve üretim kapasitesinde gerçekleştirdiği büyümeyle istihdam artışı da oluşturmuş oldu. Gerçekleştirilen başarılı atılımlara ilişkin açıklama yapan Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık; ‘Hedefimiz olan 100 yeni mağaza açılışımızı gerçekleştirerek toplam mağaza sayımızı 330’a çıkardık. Mondihome markamızı bu hedefe taşıyan; değerli iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, fedakâr çalışanlarımıza ve her zaman bizlerin yanında olan değerli tüketicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. 2021 yılında da değerli iş ortaklarımızla birlikte aynı güç ve kararlılıkla yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Birlikte büyüyor, daha büyük hedeflere birlikte yürüyoruz." dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu