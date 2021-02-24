Mobilya atölyesinde Tomarza’ya türkü yazdı

Tomarza’da yaşayan ve mobilyacılık yapan bir vatandaş, mobilya atölyesinde ilçelerinin adını taşıyan “Tomarza” isimli bir türkü yazdı.

Tomarza İlçesi Cumhuriyet Mahallesi içerisinde bulunan mobilya atölyesinin sahibi İbrahim Sarıduman, boş zamanlarında ilçenin tanıtımı kapsamında “Tomarza” isimli bir beste yaptı. Söz ve müziğini İbrahim Sarıduman’ın yaptığı parçayı Tomarzalı tanımış müzisyen Cengiz Kapucu düzenleyerek okudu.

Türkü hakkında bilgiler veren Hasan Gürbüz, amaçlarının Tomarza’nın tanıtımına ve gençlere örnek olduğunu söyledi. Çok yakın bir zamanda bestelenen “Tomarza” isimli parçaya güzel bir klip çekeceklerini belirten Gürbüz, her şey Tomarza sevdası için diyerek, başka eserlerinde sırada olduğunu belirtti.