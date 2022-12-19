MOBİBOYA’nın Tesisine görkemli açılış

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS, Mobilyakent, MOBİTEK ve KUMSMALL’ın ardından önemli bir eseri daha Kayseri’ye kazandırdı.

Türkiye’nin en büyük su bazlı boyama tesisi olan ve Avrupa Birliği fonuyla yapılan MOBİBOYA’nın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, Kayseri protokolü, Kayseri ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen oda başkanları, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

“BU PROJEDE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON VAR”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ülkemizin dünya mobilya sektöründe gidecek çok yolu olduğunu belirterek, “Başta Kayseri olmak üzere ülkemizin çok büyük potansiyeli var. Pazardaki payımızı artırmamızın yolu yenilikten, inovasyondan, tasarımdan ve dış ticaret bilincini geliştirmemizden geçiyor. İnşallah MOBİTEK ve MOBİBOYA projelerinde bu özelliklerin hepsi var. Özellikle sıfır atık ve çevreye hiçbir zarar vermeyen su bazlı boya teknolojisi ile kimyasal madde kullanılmadan yapılacak mobilya boyası sektörümüze çok büyük bir değer katacak ve inşallah ülkemiz mobilya sektöründe yeni bir dönemin kapısını açacaktır. Mobitek gibi, Mobiboya gibi rekabette öne çıkacak kaliteli ve çevreci üretim tesisleri ile firmalarımız rakiplerimizin önüne geçebilecekler. Bu anlayışla tesislerimizde ülkemizdeki tüm mobilya üreticilerimize hizmet vermeye hazırız” dedi.

TOPLAM 6,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Mobilyakent, MOBİTEK, MOBİBOYA ve KUMSMALL’da inanç ve mücadele azmi ile yazılmış bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Başkan Ercan Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hikaye 2009 yılında başladı. Eski sanayide küçücük dükkanlara sığmayan esnaflarımız için başlattığımız proje ile 800 adet işyeri ve 400.000 m2 kapalı alana ulaştık. 7 bin metrekare kapalı alanda MOBİTEK kuruldu. 3 bin 800 metrekare kapalı alanda MOBİBOYA kuruldu. 300 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye ve Avrupa’nın en büyük Mobilya dekorasyon AVM’si olan KUMSMALL kuruldu. 5 megavat büyüklüğünde 40.000 m2 çatı GES projesi hayata geçti. Bugünkü değerlerle toplam 6,5 Milyar liralık yatırım yapıldı.”

Konuşmasında projeye destek verenlere de teşekkür eden Sarıkaya, Bakan Varank’tan KUMSMAL AVM ziyaretçileri için TOGG talebinde de bulunarak, "Sayın Bakanım hemen yanı başımızda Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük mobilya dekorasyon alışveriş merkezi bulunuyor. Burası 365 gün fuar konseptiyle kuruldu. Kayseri de mobilya üretimi yapan Yüzlerce firmanın binlerce ürünü on binlerce çeşitle burada sergileniyor. KUMSMALL Avm’de ülkemizin gururu TOGG araçlarımızı sergilemek ve ziyaretçilerimize çekiliş ile hediye etmek üzere 4 adet otomobil talep ediyoruz” dedi. Ercan Sarıkaya, konuşmasında projenin başladığı dönemde Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı olan Mehmet Ali Çevrim’i de rahmetle andı.

Açılışta konuşan Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da Mobilyakent’teki işyerlerinin çatısında kurulan güneş enerji santrallerine vurgu yaparak, Türkiye’de ilk kez bir kooperatifin GES kurduğunu dile getirdi ve GES için ilave kapasite bulunduğunu da ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında bir kooperatif girişimiyle Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’sinin Kayseri’ye kurulmuş olmasına dikkat çekti. Kayseri’nin farklı bir şehir olduğunu söyleyen Vali Çiçek, “Kayseri demek üretim ve sanayi demek” diye konuştu.

“VİZYON VE TEKNOLOJİ GÖRMEK İSTEYEN KAYSERİ’YE GELSİN”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da açılışı gerçekleştirilen MOBİBOYA’dan övgüyle bahsetti. Kayseri’nin MOBİBOYA ile mobilya ve metal boyamada Türkiye üssü olacağını ifade eden Bakan Varank, “Kayseri mobilyada Türkiye’nin 1 numarasıdır. Ülkemizdeki en büyük 20 firmanın 11’i Kayseri’de bulunmaktadır” dedi. MOBİBOYA’nın çevreci yönüne de dikkat çeken ve 7 milyon Avro bedelle kurulduğunu ifade eden Bakan Mustafa Varank, tesisin sıfır atık ve yüzde yüz verimlilikle çalıştığını dile getirdi. MOBİBOYA’da dünya mobilya standartlarına uygun su bazlı boyalar kullanıldığını belirten Bakan Varank, boyama sürecinin tam otomatik makinelerle ve robotik uygulamalarla yapıldığını söyledi. Tesisin çok önemli işlevler üstleneceğini ifade eden Bakan Mustafa Varank, “Doğaya saygılı sanayinin gelişimi artık tercih değil mecburiyettir. Vizyon görmek isteyen, teknoloji görmek isteyen, yeşile saygı görmek isteyen Kayseri’ye gelsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya tarafından Bakan Mustafa Varank’a MOBİBOYA’da yapılmış olan tablo hediye edildi. Kurdelenin kesilmesiyle yapılan açılışın ardından MOBİBOYA Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi katılımcılar tarafından gezildi. Bakan Mustafa Varank, tesisteki üretim üniteleriyle ilgili yetkililerden bilgiler aldı.