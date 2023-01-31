MOBİBOYA’dan ’Yeşil Çalıştay’

Kayseri’nin çevreye olan duyarlılığının en önemli simgelerinden olan Türkiye’nin en büyük su bazlı boyama tesisi MOBİBOYA, 2 Şubat’ta uluslararası bir çalıştay gerçekleştirecek.

MOBİBOYA Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Avrupa Birliği Fonları ile Kayseri’ye kazandırdıkları MOBİBOYA’nın sıfır atık politikasıyla çalışan mobilya ve metal boyama üssü olduğunu belirtti. Yüksek teknolojilerle donatılan tesisin Türkiye’nin bu alanda en büyük tesisi olduğunu vurgulayan Sarıkaya; “Kısa süre önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da teşrifleriyle hizmete açtığımız tesisimiz; yeşile ve çevreye olan duyarlılığımızın da göstergesidir. Tesisimizdeki boyama süreci tam otomatik makinelerle ve robotik uygulamalarla yapılmaktadır. Kayseri’ye kazandırdığımız bu tesisin ne denli önemli olduğunu 2 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz çalıştay ile bir kez daha gündeme getireceğiz” dedi.

2 Şubat Perşembe günü Wyndham Grand Hotel’de yapılacak olan ’Su Bazlı Boya Farkındalık Artırma Çalıştayı’ saat 09.00’da başlayacak ve gün boyunca devam edecek. Yerli ve yabancı uzmanların katılacağı çalıştayda, AB Yeşil Mutabakatı, su bazlı boyamanın kalite üstünlüğü, ürünlere sağlanan katma değer, inovatif ürün geliştirme gibi konularda sunumlar yapılacak.