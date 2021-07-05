MKAYMEK’ten Mostar’da yılsonu sergisi ve sertifika töreni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kültür-sanat ve eğitim hizmetlerini düzenleyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Bosna Hersek’teki kardeş şehir Mostar’da Kayseri rüzgârı estirmeye ve gönül köprüsü kurmaya devam ediyor.

Her yıl yüzlerce sanat eserinin yapıldığı onlarca kurs ve etkinlik gerçekleştiren ve gerek Kayseri gerekse kardeş şehir Mostar’da binlerce gence ulaşan KAYMEK, Mostar’da ’Yıl Sonu Sergisi ve Sertifika Töreni’ gerçekleştirdi. Törene, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün, Büyükşehir İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Yunus Emre Enstitüsü Mostar Müdürü Yunus Dilber ve KAYMEK Mostar Temsilcisi Billur Dilber ve çok sayıda davetli katıldı. Bosna Hersek’in Mostar Şehri ile imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında ilişkileri yoğunlaştıran Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile bu ilişkilerini pekiştirirken, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinde hizmetlerini yurt dışına da ulaştırıyor. Bu kapsamda kardeş şehir Mostar’da faaliyetlerde bulunan KAYMEK, Mostar tesisinde iki ülke kültürlerinin ortak değerlerinden olan geleneksel el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak, orada bulunan kardeş şehrin gençlerine bu el sanatlarını öğretmek adına düzenlediği mesleki eğitim ve sanat kurslarında yılsonu sergisinin açılış ile sertifika dağıtım törenini gerçekleştirdi. Mostar’daki yılsonu sergisi açılış ve sertifika töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ve Kayseri’nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan ve kardeş şehir Mostar’a ulaştırılan hizmetlerden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da iyi günde, kötü günde her zaman yüzyıllarca bir arada aynı duygularla, ortak değerlerle yaşadığımız kardeşlerimizin yanında olacağız. Kadim medeniyetimizin kıymetlerinden olan Bosna Hersek ile eğitim, kültür, sanat ve turizm adına ilişkilerimizi karşılıklı geliştireceğiz ve geleceğe birlikte güçlü şekilde yürümek adına faaliyetler yürüteceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kardeş şehir Mostar’a ulaştırdığımız hizmetlerden dolayı büyük bir mutluluk duymaktayız. Aramızdaki bağların daha da güçleneceğine olan inancımız tamdır.”

Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün ise yaptığı konuşmada, “Aynı din, aynı kültür ve aynı tarih ortaklığı içinde, geleceğe de aynı umutlarla bakan iki toplumun kadim iki şehri arasındaki ilişki elbette sıradan bir protokolü aşan değere sahiptir” diyerek, dost ve kardeş şehir Mostar’a bugüne kadar yaptığı maddi ve manevi yardımlardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ve personeline teşekkür etti. KAYMEK, yoğun ilgiyle karşılanan yılsonu sergisini ziyarete açarken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve diğer davetlilerin de takdimi ile kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.

Öte yandan sergiyi Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de ailesiyle birlikte ziyaret etti. Yılsonu sergisini ilgiyle gezen büyükelçi ve ailesi başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.