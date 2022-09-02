Mızrak’tan Sivas Kongresi 103’üncü yıl etkinliklerine davet

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak, 4 Eylül’de düzenlenecek olan Sivas Kongresi 103’üncü yıl etkinlilerine vatandaşları davet etti.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü’nde 4 Eylül Pazar Günü saat 19.30’da düzenlenecek programa nereli olduğu fark etmeden herkesi davet eden Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak, “Kayseri’de oturan Sivaslılar ve Kayseri’de ikamet eden tüm hemşerilerimizi 4 Eylül Pazar günü 19.30’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yapacağımız etkinliğe davet ediyoruz. 4 Eylül demek; Sivas’ımızın, ülkemizin ve cumhuriyetimizin temel taşının atıldığı gün demektir. Orada güzel kararlar alınmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ü daha önce ve daha sonraki şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Kayseri’de yaşayan Sivaslılar olarak, Sivas’ımızın örfünü, adetini, kültürünü ve geleneğini yaşatmak için bir çaba sarf ediyoruz. Bütün yönetim kurulu olarak cidden çok büyük çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Şahin ise, “Bu program bir kültür buluşması, kentlerin buluşması. Sivas’ımızın kültürünü burada yansıtalım ve yaşatalım istedik. Hemşerilerimizi, arkadaşlarımızı bu buluşmaya bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bu güzel gecemizde hep birlikte kaynaşalım, eğlenelim, coşalım. Cumhuriyetin temelinin atıldığı gün olan 4 Eylül’de birlik ve beraberlik adına buluşalım” ifadelerini kullandı.