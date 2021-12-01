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Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Mira Özaktı Sakarya’da düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası’nda Mira Özaktı birinci oldu.
KAYSERİ 01.12.2021, 09:27
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Mira Özaktı Sakarya’da düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası’nda Mira Özaktı birinci oldu.
Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu’nun 28-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlediği Tai Chi Türkiye Şampiyonası minikler kategorisinde birinci olarak büyük sevinç yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından yapılan açıklamada, “Mira Özaktı Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu’nun 28-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlediği Tai Chi Türkiye Şampiyonası Minikler Kategorisinde 1. oldu. Sporcumuz önceki sene düzenlenen şampiyonada da Türkiye Şampiyonu olmuştu. Şampiyon sporcumuz Mira Özaktı’yı tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.